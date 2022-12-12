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Разинькин Василий Герасимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.01.1798 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1798 ст.

Отец: Разинькин Герасим Филиппов

Мать: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1815 ст.

Жена: Разинькина Авдотья Андреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.11.1817 ст.

Дочь: Разинькина Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1820
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Разинькин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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