Разинькин Василий Герасимов
Место рождения
Дата рождения01.01.1798 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1798 ст.
Бракосочетание
08.11.1815 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1817 ст.
Дочь: Разинькина Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева
Военная служба
С 1820
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Разинькин Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева
Смерть
После 1858