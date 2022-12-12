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Разинькина Авдотья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1815 ст.

Муж: Разинькин Василий Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.11.1817 ст.

Дочь: Разинькина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Разинькин Василий Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Разинькин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1822 ст.

Дочь: Разинькина Василиса Андреева

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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