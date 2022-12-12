Разинькина Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1815 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1817 ст.
Дочь: Разинькина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Разинькин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Разинькин Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Разинькин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
20.08.1822 ст.
Дочь: Разинькина Василиса Андреева
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Смерть
После 1858