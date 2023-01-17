село Сукмановка, село Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Сукмановка

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
520Сукмановка (Шинокость, Сукманка), с. каз.при рч. Шинокости.60660827622771Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Сукмановская волость
266. Сукманка (Шинокость), село бывшее государственное, при речке Шинокости, дворов 691, жителей 4750, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православ Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Сукмановская волость
село Сукмановка«Есиповское» п.-т. отд.604

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
65250Сукмановкасело51°48'41°34'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Сукмановский сельсовет
68604460101с Сукмановкасело
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