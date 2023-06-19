Разинькин Андрей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькин Андрей Герасимов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Разинькин Герасим Филиппов

Мать: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Жена: Разинькина Авдотья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Разинькина Стефанида Андреева

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1817 ст.

Дочь: Разинькина Матрена Андреева

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1822 ст.

Дочь: Разинькина Василиса Андреева

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Разинькин Василий Андреев

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.

Дочь: Разинькина Мария Андреева

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Разинькин Николай Андреев

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Разинькин Кузьма Андреев

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Разинькин Конон Андреев

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Разинькина Мавра Андреева

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разинькин Дементий Андреев

Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Аксинья Иванова

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область