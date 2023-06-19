Разинькин Андрей Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Разинькина Стефанида Андреева
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
08.11.1817 ст.
Дочь: Разинькина Матрена Андреева
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
20.08.1822 ст.
Дочь: Разинькина Василиса Андреева
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Разинькин Василий Андреев
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.
Дочь: Разинькина Мария Андреева
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Разинькин Николай Андреев
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Разинькина Мавра Андреева
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Разинькин Дементий Андреев
Мать ребёнка: Разинькина Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858