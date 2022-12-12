Разинькина Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Разинькина Стефанида Андреева
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
08.11.1817 ст.
Дочь: Разинькина Матрена Андреева
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Смерть
Между 1834 и 1858