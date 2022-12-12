Разинькина Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Муж: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Разинькина Стефанида Андреева

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1817 ст.

Дочь: Разинькина Матрена Андреева

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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