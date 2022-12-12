Разинькина Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Аксинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Разинькин Василий Андреев

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.

Дочь: Разинькина Мария Андреева

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Разинькин Николай Андреев

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Разинькин Кузьма Андреев

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Разинькин Конон Андреев

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Разинькина Мавра Андреева

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разинькин Дементий Андреев

Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Андрей Герасимов

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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