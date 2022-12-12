Разинькина Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Разинькин Василий Андреев
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.
Дочь: Разинькина Мария Андреева
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Разинькин Николай Андреев
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Разинькина Мавра Андреева
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Разинькин Дементий Андреев
Отец ребёнка: Разинькин Андрей Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858