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Разинькин Савин Герасимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Разинькин Герасим Филиппов

Мать: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Разинькин Карп Савинов

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.08.1802 ст.

Сын: Разинькин Александр Савинов

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.

Сын: Разинькин Андрей Савинов

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Разинькина Апросинья Савинова

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Разинькина Стефанида Савинова

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.05.1818 ст.

Сын: Разинькин Степан Савинов

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Разинькина Евпраксия Савинова

Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Авдотья Федорова

Смерть
Между 1834 и 1850
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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