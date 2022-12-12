Разинькин Савин Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
30.08.1802 ст.
Сын: Разинькин Александр Савинов
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Разинькина Апросинья Савинова
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Разинькина Стефанида Савинова
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
30.05.1818 ст.
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Разинькина Евпраксия Савинова
Мать ребёнка: Разинькина Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1850