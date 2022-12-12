Разинькин Карп Савинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
30.06.1817 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.
Дочь: Разинькина Анастасия Карпова
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Разинькина Наталья Карпова
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
02.11.1840 ст.
Дочь: Разинькина Зеновия Карпова
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Разинькина Фекла Карпова
Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова
Смерть
После 1858