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Разинькин Карп Савинов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Разинькин Савин Герасимов

Мать: Разинькина Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.06.1817 ст.

Жена: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.

Дочь: Разинькина Анастасия Карпова

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Разинькин Иван Карпов

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Разинькин Тимофей Карпов

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Разинькина Наталья Карпова

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Разинькин Петр Карпов

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1840 ст.

Дочь: Разинькина Зеновия Карпова

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Разинькина Фекла Карпова

Мать ребёнка: Разинькина Евпраксия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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