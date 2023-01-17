Разинькина Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Разинькин Карп Савинов

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.08.1802 ст.

Сын: Разинькин Александр Савинов

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.

Сын: Разинькин Андрей Савинов

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Разинькина Апросинья Савинова

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Разинькина Стефанида Савинова

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.05.1818 ст.

Сын: Разинькин Степан Савинов

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Разинькина Евпраксия Савинова

Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Савин Герасимов

Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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