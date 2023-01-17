Разинькина Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
30.08.1802 ст.
Сын: Разинькин Александр Савинов
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Разинькина Апросинья Савинова
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Разинькина Стефанида Савинова
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
30.05.1818 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Разинькина Евпраксия Савинова
Отец ребёнка: Разинькин Савин Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1858