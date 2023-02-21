Разинькина Евпраксия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1817 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.
Дочь: Разинькина Анастасия Карпова
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Разинькина Наталья Карпова
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
02.11.1840 ст.
Дочь: Разинькина Зеновия Карпова
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Разинькина Фекла Карпова
Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов
Смерть
После 1858