Разинькина Евпраксия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Евпраксия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1817 ст.

Муж: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.

Дочь: Разинькина Анастасия Карпова

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Разинькин Иван Карпов

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Разинькин Тимофей Карпов

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Разинькина Наталья Карпова

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Разинькин Петр Карпов

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1840 ст.

Дочь: Разинькина Зеновия Карпова

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Разинькина Фекла Карпова

Отец ребёнка: Разинькин Карп Савинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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