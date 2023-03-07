Разинькин Евдоким Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
05.09.1823 ст.
Дочь: Разинькина Елизавета Евдокимова
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Разинькин Семен Евдокимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Разинькин Василий Евдокимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Разинькин Трофим Евдокимов
Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858