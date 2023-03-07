Разинькин Евдоким Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазинькин Евдоким Герасимов

Разинькин Евдоким Герасимов

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Разинькин Герасим Филиппов

Мать: Разинькина Ульяна Алексеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.09.1823 ст.

Дочь: Разинькина Елизавета Евдокимова

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Разинькин Семен Евдокимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Разинькин Василий Евдокимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Разинькин Трофим Евдокимов

Мать ребёнка: Разинькина Ульяна Дмитриева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Ульяна Дмитриева

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close