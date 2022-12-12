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Разинькин Семен Евдокимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Разинькин Евдоким Герасимов

Мать: Разинькина Ульяна Дмитриева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Разинькина Феодосья Семенова

Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Разинькин Федор Семенов

Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Разинькин Антон Семенов

Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Стефанида Михайлова

Смерть
После 1858
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