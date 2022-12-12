Разинькин Семен Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Разинькина Феодосья Семенова
Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Разинькина Стефанида Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858