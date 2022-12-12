Разинькина Ульяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1823 ст.
Дочь: Разинькина Елизавета Евдокимова
Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Разинькин Семен Евдокимов
Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Разинькин Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Разинькин Трофим Евдокимов
Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858