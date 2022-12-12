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Разинькина Ульяна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1823 ст.

Дочь: Разинькина Елизавета Евдокимова

Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Разинькин Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Разинькин Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Разинькин Трофим Евдокимов

Отец ребёнка: Разинькин Евдоким Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Евдоким Герасимов

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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