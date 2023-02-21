Разинькина Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Разинькина Феодосья Семенова
Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858