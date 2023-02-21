Разинькина Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазинькина Стефанида Михайлова

Разинькина Стефанида Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Разинькина Феодосья Семенова

Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Разинькин Федор Семенов

Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Разинькин Антон Семенов

Отец ребёнка: Разинькин Семен Евдокимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Семен Евдокимов

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close