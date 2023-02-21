Разинькина Агрипина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1808 ст.
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Разинькина Мария Леонова
Отец ребёнка: Разинькин Леон Герасимов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Разинькин Леон Герасимов
Смерть
Между 1816 и 1834