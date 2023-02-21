Разинькина Агрипина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Агрипина Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1808 ст.

Муж: Разинькин Леон Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Разинькина Мария Леонова

Отец ребёнка: Разинькин Леон Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Разинькин Василий Леонов

Отец ребёнка: Разинькин Леон Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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