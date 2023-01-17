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Разинькин Василий Леонов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Разинькин Леон Герасимов

Мать: Разинькина Агрипина Леонтьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Разинькин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Разинькин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Разинькин Ефим Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Разинькин Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разинькин Семен Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Разинькин Емельян Васильев

Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Ирина Евстратова

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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