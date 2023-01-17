Разинькин Василий Леонов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Разинькин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Разинькин Алексей Васильев
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Разинькин Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Разинькин Емельян Васильев
Мать ребёнка: Разинькина Ирина Евстратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858