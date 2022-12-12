Разинькина Ирина Евстратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Разинькин Михаил Васильев
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Разинькин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Разинькин Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Разинькин Емельян Васильев
Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858