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Разинькина Ирина Евстратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Разинькин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Разинькин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Разинькин Ефим Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Разинькин Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разинькин Семен Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Разинькин Емельян Васильев

Отец ребёнка: Разинькин Василий Леонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Василий Леонов

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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