Разинькина Авдотья Гуреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиМежду 1763 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Разинькин Трофим
Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Разинькина Апросинья Филиппова
Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Разинькин Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Разинькин Герасим Филиппов
Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1816