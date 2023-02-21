Разинькина Авдотья Гуреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазинькина Авдотья Гуреева

Разинькина Авдотья Гуреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Между 1763 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Разинькин Иван Филиппов

Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Разинькин Трофим

Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Разинькина Апросинья Филиппова

Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Разинькин Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Разинькин Герасим Филиппов

Отец ребёнка: Разинькин Филипп Евстратов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Филипп Евстратов

Смерть
Между 1763 и 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close