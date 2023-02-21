Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1827

Дата смерти

25.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1827

Отец: Прутченко Борис Ефимович

Мать: Прутченко Александра Максимовна

Бракосочетание
14.04.1846

Муж: Дельвиг Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Дельвиг Борис Николаевич

Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1866

Сын: Дельвиг Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.08.1875
г. Страсбург, Эльзас, Третья Французская республика
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