Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1827
Дата смерти25.08.1875
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1827
Бракосочетание
14.04.1846
Рождение ребёнка
15.05.1847
Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1852
Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1866
Сын: Дельвиг Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Дельвиг Николай Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.08.1875
г. Страсбург, Эльзас, Третья Французская республика