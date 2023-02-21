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Прутченко Борис Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
20.10.1825

Сын: Прутченко Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
14.04.1827

Дочь: Дельвиг Александра Борисовна

Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
26.03.1834

Сын: Прутченко Михаил Борисович

Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
19.09.1834

Дочь: Прутченко Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна

Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прутченко Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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