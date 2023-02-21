Прутченко Борис Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна
Рождение ребёнка
20.10.1825
Сын: Прутченко Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна
Рождение ребёнка
14.04.1827
Дочь: Дельвиг Александра Борисовна
Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна
Рождение ребёнка
26.03.1834
Сын: Прутченко Михаил Борисович
Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна
Рождение ребёнка
19.09.1834
Дочь: Прутченко Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Прутченко Александра Максимовна
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно