Прутченко (Шварц) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шварц Максим Максимович
Мать: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович
Рождение ребёнка
20.10.1825
Сын: Прутченко Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович
Рождение ребёнка
14.04.1827
Дочь: Дельвиг Александра Борисовна
Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович
Рождение ребёнка
26.03.1834
Сын: Прутченко Михаил Борисович
Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович
Рождение ребёнка
19.09.1834
Дочь: Прутченко Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно