Прутченко (Шварц) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прутченко (Шварц) Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шварц Максим Максимович

Мать: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович

Рождение ребёнка
20.10.1825

Сын: Прутченко Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович

Рождение ребёнка
14.04.1827

Дочь: Дельвиг Александра Борисовна

Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович

Рождение ребёнка
26.03.1834

Сын: Прутченко Михаил Борисович

Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович

Рождение ребёнка
19.09.1834

Дочь: Прутченко Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Прутченко Борис Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прутченко Борис Ефимович

Смерть
Неизвестно
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