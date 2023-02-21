Прутченко Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1834
Дата смерти13.01.1886
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1834
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Марченко Вера Михайловна
Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прутченко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.11.1869
Сын: Прутченко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виланд Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1886
Псков, город Псков, Псковская область