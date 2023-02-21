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Прутченко Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1834

Дата смерти

13.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1834

Отец: Прутченко Борис Ефимович

Мать: Прутченко Александра Максимовна

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Марченко Вера Михайловна

Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Прутченко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.11.1869

Сын: Прутченко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виланд Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Прутченко Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прутченко Мария Фёдоровна

Смерть
13.01.1886
Псков, город Псков, Псковская область