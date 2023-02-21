Виланд (Прутченко) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Виланд Александр Михайлович
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1896
Дочь: Виланд Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Виланд Николай Михайлович
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1902
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виланд Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно