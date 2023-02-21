Виланд (Прутченко) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виланд (Прутченко) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прутченко Михаил Борисович

Мать: Прутченко Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Виланд Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Виланд Александр Михайлович

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: Виланд Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Виланд Николай Михайлович

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1902

Сын: Виланд Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виланд Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Виланд Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виланд Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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