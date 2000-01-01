Прутченко (Бедряга) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прутченко (Бедряга) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Марченко Вера Михайловна

Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Прутченко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович

Рождение ребёнка
02.11.1869

Сын: Прутченко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виланд Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прутченко Михаил Борисович

Смерть
Неизвестно
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