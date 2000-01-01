Прутченко (Бедряга) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Марченко Вера Михайловна
Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прутченко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович
Рождение ребёнка
02.11.1869
Сын: Прутченко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виланд Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Прутченко Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно