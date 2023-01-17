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Шварц Максим Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1772

Дата смерти

20.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1797

Сын: Шварц Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Страхова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
25.12.1806

Дочь: Ухтомская Фелисата Максимовна

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
07.05.1808

Сын: Шварц Владимир Максимович

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Юрьево, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прутченко Александра Максимовна

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саванчеева Софья Максимовна

Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шварц Елизавета Осиповна

Смерть
20.11.1843
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Похоронен с женою Е. О. Шварц (С. Юрьево Весьегонского у., под церковью).
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