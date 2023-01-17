Шварц Максим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1772
Дата смерти20.11.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1797
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Страхова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
25.12.1806
Дочь: Ухтомская Фелисата Максимовна
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
07.05.1808
Сын: Шварц Владимир Максимович
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Юрьево, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прутченко Александра Максимовна
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саванчеева Софья Максимовна
Мать ребёнка: Шварц Елизавета Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шварц Елизавета Осиповна
Смерть
20.11.1843
Юрьево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Похоронен с женою Е. О. Шварц (С. Юрьево Весьегонского у., под церковью).