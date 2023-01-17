Шварц (Баранова) Елизавета Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1777
Дата смерти15.03.1851
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1777
Рождение ребёнка
09.10.1797
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Страхова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Рождение ребёнка
25.12.1806
Дочь: Ухтомская Фелисата Максимовна
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Рождение ребёнка
07.05.1808
Сын: Шварц Владимир Максимович
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Юрьево, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прутченко Александра Максимовна
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саванчеева Софья Максимовна
Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1851
Похоронена мужем М. М. Шварцем (С. Юрьево Весьегонского у., под церковью).