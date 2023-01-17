Шварц (Баранова) Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц (Баранова) Елизавета Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1777

Дата смерти

15.03.1851

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1777

Отец: Баранов Осип Фёдорович

Мать: Баранова Александра Никитична

Рождение ребёнка
09.10.1797

Сын: Шварц Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Страхова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Рождение ребёнка
25.12.1806

Дочь: Ухтомская Фелисата Максимовна

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Рождение ребёнка
07.05.1808

Сын: Шварц Владимир Максимович

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Юрьево, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прутченко Александра Максимовна

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саванчеева Софья Максимовна

Отец ребёнка: Шварц Максим Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шварц Максим Максимович

Смерть
15.03.1851
Похоронена мужем М. М. Шварцем (С. Юрьево Весьегонского у., под церковью).
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