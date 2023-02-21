Страхова (Шварц) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрахова (Шварц) Екатерина Максимовна

Страхова (Шварц) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шварц Максим Максимович

Мать: Шварц Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Страхов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Коковцова Аделаида Николаевна

Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Страхова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Страхова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Николай Фёдорович

Смерть
1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close