Страхова (Шварц) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шварц Максим Максимович
Мать: Шварц Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Страхов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Коковцова Аделаида Николаевна
Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Страхова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Страхова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834