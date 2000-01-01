Коковцова (Страхова) Аделаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1863
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коковцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коковцов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1853
Сын: Коковцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Алымова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
?.04.1863
Сын: Коковцов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковцова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковцова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1863