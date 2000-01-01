Коковцова (Страхова) Аделаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковцова (Страхова) Аделаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Страхов Николай Фёдорович

Мать: Страхова Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коковцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коковцов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1853

Сын: Коковцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Алымова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Страхов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
?.04.1863

Сын: Коковцов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковцова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковцова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коковцов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковцов Николай Васильевич

Смерть
1863
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