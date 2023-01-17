Коковцов Владимир Николаевич
Место рожденияим. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Дата рождения18.04.1853
Дата смерти29.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
18.04.1853
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1853
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
09.07.1881
Дочь: Флиге Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Коковцова Анна Фёдоровна
Место жительства
По 1943
г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коковцова Анна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1943
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство