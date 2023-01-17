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Коковцов Владимир Николаевич

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Место рождения

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии

Дата рождения

18.04.1853

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1853

Отец: Коковцов Николай Васильевич

Мать: Коковцова Аделаида Николаевна

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1853
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
09.07.1881

Дочь: Флиге Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Коковцова Анна Фёдоровна

Место жительства
По 1943
г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковцова Анна Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1943
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
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