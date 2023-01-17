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Коковцов Николай Васильевич

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Место рождения

Горны, Хвойнинский район, Новгородская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Горны, Хвойнинский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коковцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коковцов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1853

Сын: Коковцов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
?.04.1863

Сын: Коковцов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковцова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковцова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковцова Аделаида Николаевна

Смерть
1873
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