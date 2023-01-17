Коковцов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коковцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коковцов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1853
Сын: Коковцов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
?.04.1863
Сын: Коковцов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковцова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковцова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коковцова Аделаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873