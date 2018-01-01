железнодорожная станция Горны, Хвойнинский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Горны

Хвойнинский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Варианты названий
Горки, Горки-Покровское, Покровское
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Левочская волость
11Горка (Покровское) (ус.)3-го стана, 4-го зем. уч.Коковцевых11554167011010+земледелиелесные промыслырека Кобожа.Церковь, внк., лесопильный завод, рктфк. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
59937Горныж.-д.ст.(нп)58°55'00"35°05'00"O-36-047

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