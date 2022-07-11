Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна
женский, родилась Около 1855
умерла После 1935
ОтецКоковцов Николай Васильевич1814 г.р.
МатьКоковцова (Страхова) Аделаида Николаевна1826 г.р.
Супруги
Оношкович-Яцына Николай Феликсович1857 г.р.
Дети
Оношкович-Яцына Григорий Николаевич18.05.1892 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1892
Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Смерть
После 1935