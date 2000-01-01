Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
18.05.1892
Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андреевская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1935