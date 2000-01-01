Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Коковцов Николай Васильевич

Мать: Коковцова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1892

Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андреевская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Смерть
После 1935
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