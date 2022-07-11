Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1855

умерла После 1935

Отец
Коковцов Николай Васильевич1814 г.р.
Мать
Коковцова (Страхова) Аделаида Николаевна1826 г.р.
Супруги
Оношкович-Яцына Николай Феликсович1857 г.р.
Дети
Оношкович-Яцына Григорий Николаевич18.05.1892 г.р.
Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Коковцов Николай Васильевич

Мать: Коковцова (Страхова) Аделаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Рождение ребёнка
18.05.1892

Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Смерть
После 1935

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