Оношкович-Яцына Николай Феликсович
мужской, родился 1857
умер После 1935
Супруги
Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида НиколаевнаОколо 1855 г.р.
Дети
Оношкович-Яцына Григорий Николаевич18.05.1892 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1892
Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна
Смерть
После 1935