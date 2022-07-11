Оношкович-Яцына Николай Феликсович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1857

умер После 1935

Супруги
Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида НиколаевнаОколо 1855 г.р.
Дети
Оношкович-Яцына Григорий Николаевич18.05.1892 г.р.
Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1892

Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына (Коковцова) Аделаида Николаевна

Смерть
После 1935

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