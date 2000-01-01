Оношкович-Яцына Николай Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оношкович-Яцына Николай Феликсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1892

Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андреевская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Смерть
После 1935
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