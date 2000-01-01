Оношкович-Яцына Николай Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1892
Сын: Оношкович-Яцына Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андреевская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1935