Оношкович-Яцына Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

12.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Мать: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Бракосочетание
17.04.1920

Жена: Оношкович-Яцына Надежда Чеславовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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Смерть
12.05.1970
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