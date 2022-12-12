Оношкович-Яцына Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти12.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
17.04.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=FMBwjnguxrNYWWMUiAeD8343gv%2F9%2BrN7BIZDs0SNp%2B%2BoNyBNx%2BDOqqsPIWnilgCpvDa1ljMy37AJWSiHGbpR9QvOZLN1Io3jNUIHXQ2%2BxapD6XN... Показать все
Смерть
12.05.1970