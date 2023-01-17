Оношкович-Яцына Надежда Чеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оношкович-Яцына Надежда Чеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1920

Муж: Оношкович-Яцына Евгений Николаевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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Смерть
Неизвестно
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