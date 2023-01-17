Оношкович-Яцына Надежда Чеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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Смерть
Неизвестно