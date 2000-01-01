Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиПосле 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Андреевский Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Андреевский Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Андреевский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Андреевский Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1937