Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевская (Оношкович-Яцына) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Оношкович-Яцына Николай Феликсович

Мать: Оношкович-Яцына Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Андреевский Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Андреевский Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Андреевский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Андреевский Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреевский Алексей Фёдорович

Смерть
После 1937
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