Дельвиг Николай Иванович
мужской, родился 26.05.1814
умер 22.06.1870
Супруги
Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна14.04.1827 г.р.
Дети
Дельвиг Дмитрий Николаевич15.05.1847 г.р.
Дельвиг Борис Николаевич24.07.1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1846
Рождение ребёнка
15.05.1847
Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна
Рождение ребёнка
24.07.1852
Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна
Рождение ребёнка
04.07.1866
Сын: Дельвиг Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1870