Дельвиг Николай Иванович 26.05.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дельвиг Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.05.1814

умер 22.06.1870

Супруги
Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна14.04.1827 г.р.
Дети
Дельвиг Дмитрий Николаевич15.05.1847 г.р.
Дельвиг Борис Николаевич24.07.1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1846

Жена: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Дельвиг Борис Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

Рождение ребёнка
04.07.1866

Сын: Дельвиг Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг (Прутченко) Александра Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
22.06.1870

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