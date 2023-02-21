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Дельвиг Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1814

Дата смерти

22.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1846

Жена: Дельвиг Александра Борисовна

Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна

Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Дельвиг Борис Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна

Рождение ребёнка
04.07.1866

Сын: Дельвиг Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1870
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