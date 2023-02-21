Дельвиг Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1814
Дата смерти22.06.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1846
Рождение ребёнка
15.05.1847
Сын: Дельвиг Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна
Рождение ребёнка
24.07.1852
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Дельвиг Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна
Рождение ребёнка
04.07.1866
Сын: Дельвиг Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1870