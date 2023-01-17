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Дельвиг Сергей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.07.1866

Дата смерти

20.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1866

Отец: Дельвиг Николай Иванович

Мать: Дельвиг Александра Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.10.1895

Жена: Дельвиг Александра Павловна

Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Дельвиг Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1905

Сын: Дельвиг Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дельвиг Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна

Смерть
20.04.1945
г. Кишинёв, Молдавская ССР
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