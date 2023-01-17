Дельвиг Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1866
Дата смерти20.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1866
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
18.03.1901
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1905
Сын: Дельвиг Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дельвиг Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Дельвиг Александра Павловна
Смерть
20.04.1945
г. Кишинёв, Молдавская ССР