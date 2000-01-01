Дельвиг (Загоскина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дельвиг (Загоскина) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1895

Муж: Дельвиг Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Дельвиг Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1905

Сын: Дельвиг Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дельвиг Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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