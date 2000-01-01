Дельвиг (Загоскина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
18.03.1901
Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1905
Сын: Дельвиг Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дельвиг Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Дельвиг Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно