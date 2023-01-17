Дельвиг Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1847
Дата смерти24.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847
Бракосочетание
10.10.1893
Жена: Кроль Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Дельвиг Андреас Дмитриевич
Мать ребёнка: Кроль Мария Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1904
Дочь: Дельвиг София Дмитриевна
Мать ребёнка: Дельвиг Мария Гаральдовна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дельвиг NN
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область