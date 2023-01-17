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Дельвиг Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1847

Дата смерти

24.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847

Отец: Дельвиг Николай Иванович

Мать: Дельвиг Александра Борисовна

Бракосочетание
10.10.1893

Жена: Кроль Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Дельвиг Андреас Дмитриевич

Мать ребёнка: Кроль Мария Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Дельвиг София Дмитриевна

Мать ребёнка: Дельвиг Мария Гаральдовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дельвиг NN

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дельвиг Мария Гаральдовна

Смерть
24.05.1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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