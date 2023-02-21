Дельвиг Мария Гаральдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дельвиг Мария Гаральдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Дельвиг София Дмитриевна

Отец ребёнка: Дельвиг Дмитрий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дельвиг Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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