Полянская (Кайданова) Наталия Георгиевна
Место рожденияКаунас, Литва
Дата рождения08.11.1869
Дата смерти26.01.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869
Каунас, Литва
Рождение ребёнка
08.11.1888
Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Полянский Николай Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1901
Сын: Полянский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич
Термез, Узбекистан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Семенова Мария Петровна
Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Орловская Елена Петровна
Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич
Бракосочетание
Около 1912
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович
Смерть
26.01.1963
Душанбе, Таджикистан