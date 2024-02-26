Полянская (Кайданова) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянская (Кайданова) Наталия Георгиевна

Полянская (Кайданова) Наталия Георгиевна

Место рождения

Каунас, Литва

Дата рождения

08.11.1869

Дата смерти

26.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869

Отец: Кайданов Георгий Иванович

Мать: Кайданова Ядвига Вернеровна

Каунас, Литва
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Еремич Михаил Иванович

Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Еремич Борис Иванович

Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Полянский Николай Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Полянский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич

Термез, Узбекистан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Семенова Мария Петровна

Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Орловская Елена Петровна

Отец ребёнка: Полянский Петр Васильевич

Бракосочетание
Около 1912

Муж: Полянский Петр Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Еремич Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремич Георгий Иванович

Отец ребёнка: Еремич Иван Максимович

Смерть
26.01.1963
Душанбе, Таджикистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close