Кайданова Ядвига Вернеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1869
Дочь: Полянская Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Каунас, Литва
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Кайданов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Каунас, Литва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно