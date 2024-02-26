Кайданова Ядвига Вернеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайданова Ядвига Вернеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1869

Дочь: Полянская Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Каунас, Литва
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Кайданов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Каунас, Литва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайданов Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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