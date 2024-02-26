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Кайданов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кайданов Иван Никифорович

Мать: Кайданова Наталия Михайловна

Бракосочетание
01.10.1861

Жена: Кайданова Елизавета Людвиковна

Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Кайданов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Кайданова Елизавета Людвиковна

Рождение ребёнка
08.11.1869

Дочь: Полянская Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна

Каунас, Литва
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна

Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Кайданов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна

Каунас, Литва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайданова Ядвига Вернеровна

Смерть
Неизвестно
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