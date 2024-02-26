Кайданов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
01.10.1861
Рождение ребёнка
27.01.1862
Сын: Кайданов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Кайданова Елизавета Людвиковна
Рождение ребёнка
08.11.1869
Дочь: Полянская Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна
Каунас, Литва
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Кайданов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Кайданова Ядвига Вернеровна
Каунас, Литва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно