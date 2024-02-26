Орловская (Полянская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловская (Полянская) Елена Петровна

Орловская (Полянская) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1906

Дата смерти

13.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906

Отец: Полянский Петр Васильевич

Мать: Полянская Наталия Георгиевна

Крещение
07.01.1907
Алексиевской при управлении 4-й Туркестанской стрелковой бригады
Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Орловская Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Орловский Евгений Пантелеймонович

Развод
Неизвестно

Муж: Орловский Евгений Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Евгений Пантелеймонович

Смерть
13.09.1987
Ташкент, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close