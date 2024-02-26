Орловская (Полянская) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1906
Дата смерти13.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906
Крещение
07.01.1907
Алексиевской при управлении 4-й Туркестанской стрелковой бригады
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Орловская Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Орловский Евгений Пантелеймонович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1987
Ташкент, Узбекистан