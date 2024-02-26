Еремич Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1888
Дата смерти1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1888
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Еремич Ольга (Елена?) Борисовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Еремич Ольга (Елена?) Борисовна
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремич Тина
Смерть
1954
Ташкент, Узбекистан