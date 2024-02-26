Еремич Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1888
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Еремич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремич ?
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Смерть
Неизвестно