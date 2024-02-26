Еремич Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремич Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Еремич Михаил Иванович

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Еремич Борис Иванович

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Еремич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремич ?

Развод
Неизвестно

Жена: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремич Георгий Иванович

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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