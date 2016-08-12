Еремич Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремич Борис Михайлович

Еремич Борис Михайлович

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Еремич Михаил Иванович

Мать: Еремич Ольга (Елена?) Борисовна

Ташкент
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна

Ташкент
Рождение ребёнка
02.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна

Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепкин Константин Борисович

Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремич Галина Евгеньевна

Смерть
12.08.2016
Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close