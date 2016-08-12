Еремич Борис Михайлович
Место рожденияТашкент
Дата рождения1926
Дата смерти12.08.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Ташкент
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна
Ташкент
Рождение ребёнка
02.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна
Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепкин Константин Борисович
Мать ребёнка: Еремич Галина Евгеньевна
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремич Галина Евгеньевна
Смерть
12.08.2016
Москва