(Еремич) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Еремич) Ирина Михайловна

(Еремич) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Еремич Михаил Иванович

Мать: Еремич Ольга (Елена?) Борисовна

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close