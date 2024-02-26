Еремич Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремич Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1869 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Еремич Иван Максимович

Мать: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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